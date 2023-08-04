США потребовали от России ясности по условиям возобновления зерновой сделки

Госдеп потребовал у России разъяснений по условиям возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления Госдепа Джеймс О"Брайен рассказал о требовании США к России внести ясность, какие условия необходимо выполнить для ее готовности возобновить зерновую сделку, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, что она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов приложить усилия для помощи с любым из этих вопросов, отметив, что Соединенные Штаты не понимают, что именно «Россия считает успехом».

Ранее директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский рассказал, что Киев недополучит два миллиарда долларов валютной выручки в 2023 году в результате выхода России из зерновой сделки. По его словам, прекращение участия Москвы в сделке замедлит экспорт зерна.