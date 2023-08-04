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02:37, 4 августа 2023Мир

Свергнутый президент Нигера обратился к США и миру с просьбой

Свергнутый президент Базум попросил США и мир восстановить порядок в Нигере
Мохамед Базум

Мохамед Базум. Фото: Reuters

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом он написал в своей колонке для газеты The Washington Post (WP).

«Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — заявил Базум.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны. Одними из первых мер новых властей стали введение комендантского часа, приостановка действия местной конституции и запрет любой политической активности среди партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Марина Совина
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