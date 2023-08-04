В США рассказали о нежелании ВСУ идти в наступление

Макгрегор: солдаты ВСУ отказываются идти в наступление после провалов

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желают идти в наступление после провалов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

«Сейчас огромное количество украинцев заставили идти на фронт. Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», — сказал бывший военный советник США.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что все больше украинских военных начали сдаваться в плен. Тем не менее российская сторона достойно обращается с военнопленными, поэтому у них есть шанс остаться в живых.

Макгрегор также заявил, что Киев помогает НАТО реализовать свои интересы в регионе. Именно поэтому политика Зеленского никогда не отвечала интересам простых жителей, объяснил он.

Ранее в России объяснили попытки ВСУ атаковать Крым. Таким образом Киев пытается демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.