В России объяснили попытки ВСУ атаковать Крым

Депутат Чепа: попытка ВСУ атаковать Крым связана с неудачами в контрнаступлении

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ряд объектов Крыма при помощи 13 беспилотников объясняется неудачами в контрнаступлении. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Украина пытается как-то этими демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении. Эти действия не несут боевой эффективности, не влияют на результат контроперации, это просто террористические акты с целью запугать и повлиять на общество, людей», — сказал парламентарий.

В связи с этим он назвал такие атаки частью информационной войны.

«Западу пытаются показать, что они работают, туда же очень много оборудования от Запада идет, а эффекта очень мало, несмотря на затраты», — добавил Чепа.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в ночь на 4 августа Крым попытались атаковать13 украинских беспилотников. 10 из них сбила система ПВО, остальные 3 дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ведомстве назвали атаку дронов на полуостров терактом, подчеркнув, что противник пытался атаковать объекты на территории Крыма.