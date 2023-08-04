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18:18, 4 августа 2023Ценности

Звезда «Папиных дочек» сделала пластику носа

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова сделала пластику носа после травмы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала об изменениях во внешности после травмы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам звезды сериала «Папины дочки», во время съемок шоу на льду она сломала нос. Однако вместо должного лечения девушка продолжила работу. «Сросся нос не очень красиво, кривоватенько», — пояснила 28-летняя артистка.

Затем знаменитость получила повторную травму во время спектакля. Так, партнер по сцене случайно ударил коллегу по носу, открывая дверь. Впоследствии она обратилась в больницу, где пациентке оказали помощь и сделали пластику поврежденного органа.

«На следующий день — в клинику. Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно. Я боялась: вдруг потеряю лицо? Муж страшно переживал: "Не надо, не надо". Даже врач сказал, что выровняет форму носа крайне деликатно, потому что чаще к нему приходят с запросом "измените нос, и пусть моя судьба изменится", а у меня наоборот: "Только аккуратненько, мне нравится моя судьба"», — пояснила Арзамасова.

Ранее в августе российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова решилась на новую пластическую операцию со словами «будет красота». 30-летняя манекенщица сняла видео из клиники, рассказав, что обратилась к пластическому хирургу. На размещенных кадрах она предстала в белом халате с распущенными волосами, показав лицо без косметики.

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    Карина Черных
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