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13:54, 4 августа 2023Забота о себе

Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду

Диетолог Круглова призвала в жару уменьшить количество кофе до одной-двух чашек

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Врач-диетолог Наталия Круглова рассказала, как правильно питаться в период жаркой погоды, чтобы избежать ухудшения самочувствия. Свои советы она дала россиянам в беседе с NEWS.ru.

В первую очередь Круглова призвала уменьшить количество кофе и других содержащих кофеин напитков до одной-двух чашек в день, так как большее количество может спровоцировать сильное обезвоживание. Вместо кофе в жару стоит выбирать минеральную воду с высоким содержанием полезных микроэлементов, в которую для вкуса можно добавить кусочки фруктов, мяту, лимон или базилик, пояснила врач.

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Также Круглова рекомендовала в этот период включить в рацион больше свежих овощей и фруктов и отказаться от жирного мяса. В заключение она напомнила о важности хранения всех продуктов питания и готовых блюд в холодильнике в период жаркой погоды.

Ранее врач-невролог Галина Смирнова назвала способы справиться с сонливостью в жару. В частности, она рекомендовала пить больше жидкости и выбирать одежду свободного кроя, сшитую из натуральных тканей светлых оттенков.

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    Наталья Обрядина
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