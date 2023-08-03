Россиянам назвали способы справиться с сонливостью в жару

Невролог Смирнова: чтобы справиться с сонливостью в жару, надо пить больше воды

Справиться с сонливостью в жару помогут правильно выбранная одежда и обильное питье, рассказала врач-невролог Галина Смирнова. Эти и другие способы сохранить активность при высоких температурах на улице она назвала «Известиям».

Смирнова объяснила, что дневная сонливость в жаркое время года — естественный защитный механизм организма. Из-за высокой температуры замедляются метаболизм и частота сердечных сокращений, поэтому человек начинает хотеть спать. Также вялость и желание подремать могут быть спровоцированы обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса, добавила врач.

Если поспать днем нет возможности, для сохранения бодрости врач посоветовала увеличить количество потребляемой жидкости. По ее словам, надо пить больше обычной или минеральной воды, но делать это небольшими порциями и не дожидаться появления чувства жажды. При этом от сладких, газированных и содержащих кофеин напитков стоит воздержаться.

Минеральная вода восполнит еще и дефицит электролитов, нормализуя водно-солевой баланс. Обратите внимание на фрукты и овощи, свежевыжатые соки — в большей степени овощные Галина Смирнова невролог

Кроме того, как отметила Смирнова, в жару надо снизить интенсивность спортивных нагрузок и правильно выбирать одежду. Летом лучше носить вещи свободного фасона из натуральных тканей. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки и головные уборы.

Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин перечислил меры предосторожности в жару. По его словам, при высоких температурах существует риск развития теплового удара. Чтобы защититься от него, врач посоветовал носить в жаркую погоду просторную одежду, головные уборы и солнечные очки.