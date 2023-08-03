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15:32, 3 августа 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы справиться с сонливостью в жару

Невролог Смирнова: чтобы справиться с сонливостью в жару, надо пить больше воды

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Справиться с сонливостью в жару помогут правильно выбранная одежда и обильное питье, рассказала врач-невролог Галина Смирнова. Эти и другие способы сохранить активность при высоких температурах на улице она назвала «Известиям».

Смирнова объяснила, что дневная сонливость в жаркое время года — естественный защитный механизм организма. Из-за высокой температуры замедляются метаболизм и частота сердечных сокращений, поэтому человек начинает хотеть спать. Также вялость и желание подремать могут быть спровоцированы обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса, добавила врач.

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Если поспать днем нет возможности, для сохранения бодрости врач посоветовала увеличить количество потребляемой жидкости. По ее словам, надо пить больше обычной или минеральной воды, но делать это небольшими порциями и не дожидаться появления чувства жажды. При этом от сладких, газированных и содержащих кофеин напитков стоит воздержаться.

Минеральная вода восполнит еще и дефицит электролитов, нормализуя водно-солевой баланс. Обратите внимание на фрукты и овощи, свежевыжатые соки — в большей степени овощные

Галина Смирнова невролог

Кроме того, как отметила Смирнова, в жару надо снизить интенсивность спортивных нагрузок и правильно выбирать одежду. Летом лучше носить вещи свободного фасона из натуральных тканей. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки и головные уборы.

Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин перечислил меры предосторожности в жару. По его словам, при высоких температурах существует риск развития теплового удара. Чтобы защититься от него, врач посоветовал носить в жаркую погоду просторную одежду, головные уборы и солнечные очки.

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    Наталья Обрядина
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