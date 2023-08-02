Врач перечислил меры предосторожности в жару

Терапевт Ашихмин посоветовал отказаться от пива и сладкой газировки в жару

В жаркую погоду существует риск развития теплового удара. Чтобы этого избежать, следует соблюдать меры предосторожности, сообщил терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, тепловой удар сопровождается повышением температуры тела выше 38 градусов. Также первыми симптомами являются дурнота, тошнота и плохое самочувствие. Может стать первым проявлением и обморок. При первых признаках врач посоветовал сразу перемещаться в холодное помещение.

Серьезную опасность представляет жара выше 35 градусов. Если столбик термометра поднимается выше 30, в особенности в регионах с высокой влажностью, это тоже может быть серьезной проблемой Ярослав Ашихмин терапевт, кардиолог

Меры предосторожности

Чтобы защититься от неприятных последствий, врач посоветовал носить в жаркую погоду просторную одежду, головные уборы и солнечные очки. Также стоит обязательно использовать крем для загара (желательно выше SPF 50+). «Иначе есть риск развития меланомы», — предупредил Ашихмин.

«Самая главная мера — это пить достаточное количество воды, не меньше 2,5-3 литров. При выраженной интенсивной физнагрузке нужно дополнительно принимать в час еще 600-900 миллилитров воды, чтобы не случилось серьезных осложнений, теплового удара. Можно пить столовую воду, не очень сильно минерализированную, можно чай. Не пить пиво, ни в коем случае не пить газированные напитки — они плохо утоляют жажду и содержат сахар», — подчеркнул специалист.

Кроме того, врач рекомендовал людям с хроническими заболеваниями ограничить пребывание на улице. «Лучше в жару вообще не выходить из дома, установить кондиционер, который будет не дуть на человека, а охлаждать комнату отдельным воздушным потоком, чаще мыться, принимать холодный душ», — добавил терапевт.

В ближайшие несколько дней несколько российских регионов ждет сильная жара. Температура воздуха местами будет достигать 33 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

