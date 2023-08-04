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17:45, 4 августа 2023Среда обитания

Мировой океан рекордно нагрелся

Copernicus: температура поверхности мирового океана нагрелась до 20,96 градуса

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Температура поверхности мирового океана достигла рекордного значения. Нагревание объяснили изменением климата, которое происходит в том числе из-за сжигания ископаемого топлива. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на службу Евросоюза Copernicus (C3S).

Так, глобальная среднесуточная температура поверхности воды достигла 20,96 градуса Цельсия, побив рекорд 2016 года, когда показатель достиг 20,95 градуса. Обычно самая жарка температура приходится на март, однако в этом году динамику зафиксировали в августе.

Потепление океана объяснили природным феноменом Эль-Ниньо, нагревающий поверхность воды в экваториальной части Тихого океана. По словам специалистов, из-за сжигания ископаемого топлива в будущем ситуация может ухудшиться. «Тот факт, что мы увидели такой рекорд сейчас, заставляет меня нервничать из-за того, насколько теплее может стать океан к марту следующего года», — заявила Саманта Берджесс из Copernicus.

Ранее стало известно, что по итогам июня температура поверхности мирового океана оказалась самой высокой за последние 174 года. Этот фактор стал еще одной причиной экстремальной жары в ряде стран.

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    Нина Ташевская
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