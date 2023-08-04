Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 4 августа 2023Забота о себе

Порнозвезда дала совет жалующейся на качество оргазмов женщине

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет 29-летней женщине, жалующейся на качество оргазмов после болезни. Ее ответ на письмо читательницы публикует издание Slate.

По словам женщины, ощущения изменились после года лечения от вульводинии — состояния, при котором она испытывала боль от секса с проникновением. Теперь ее оргазмы тусклее и при сексе с партнером, и при мастурбации. «Раньше при оргазме было большое крещендо и потом фейерверки, а теперь маленькое крещендо и ничего», — пожаловалась она и попросила совета по возвращению ярких оргазмов.

Стоядинович в ответ рекомендовала прежде всего проконсультироваться с проводившим лечение от вульводинии врачом и узнать, не является ли этот эффект побочным. Кроме того, она посоветовала изучить свои новые сексуальные потребности и воспользоваться методом «карты удовольствий» — воздействовать на разные части тела кубиком льда, шелком, перьями, массажным маслом, секс-игрушками, чтобы найти действие, которое приносит наиболее приятные ощущения. «Также можно попрактиковать медитации или йогу, чтобы повысить чувство связи с собственным телом», — заключила Стоя.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее Стоядинович дала совет 29-летней девушке, которая пожаловалась на внезапно появившийся фетиш на больных людей. Стоя отметила, что девушку может заводить власть, роль заботящегося человека, страх потери, и посоветовала обсудить новые предпочтения в сексе с партнером.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты в Крыму. Какие подробности раскрыли власти?

    В Швейцарии назвали сумму заблокированных российских активов

    Названы пять способов распознать телефонного мошенника

    В российском регионе осудят родителей двух потерявшихся в лесу девочек

    Тела двух человек нашли в реке Иркутской области

    Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

    Появились кадры работы системы ПВО в Крыму

    Врач предупредила об опасности ягод и фруктов для одной категории людей

    Россиянка побывала в Сочи и описала поездку фразой «такое жилье сняли впервые»

    50-летняя Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости