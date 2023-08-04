Порнозвезда дала совет жалующейся на качество оргазмов женщине

Бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович, известная под псевдонимом Стоя (Stoya), дала совет 29-летней женщине, жалующейся на качество оргазмов после болезни. Ее ответ на письмо читательницы публикует издание Slate.

По словам женщины, ощущения изменились после года лечения от вульводинии — состояния, при котором она испытывала боль от секса с проникновением. Теперь ее оргазмы тусклее и при сексе с партнером, и при мастурбации. «Раньше при оргазме было большое крещендо и потом фейерверки, а теперь маленькое крещендо и ничего», — пожаловалась она и попросила совета по возвращению ярких оргазмов.

Стоядинович в ответ рекомендовала прежде всего проконсультироваться с проводившим лечение от вульводинии врачом и узнать, не является ли этот эффект побочным. Кроме того, она посоветовала изучить свои новые сексуальные потребности и воспользоваться методом «карты удовольствий» — воздействовать на разные части тела кубиком льда, шелком, перьями, массажным маслом, секс-игрушками, чтобы найти действие, которое приносит наиболее приятные ощущения. «Также можно попрактиковать медитации или йогу, чтобы повысить чувство связи с собственным телом», — заключила Стоя.

Ранее Стоядинович дала совет 29-летней девушке, которая пожаловалась на внезапно появившийся фетиш на больных людей. Стоя отметила, что девушку может заводить власть, роль заботящегося человека, страх потери, и посоветовала обсудить новые предпочтения в сексе с партнером.