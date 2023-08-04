Президент Путин упростил переход значимого бизнеса в юрисдикцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий переход экономически значимых российских компаний в юрисдикцию государства из других стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, вводятся ограничения для иностранных холдинговых компаний. Закон позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

Экономически значимыми компаниями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности страны в сфере экономики.

Ранее Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается. «Предыдущие [решения] — не отъем собственности», — объяснил российский глава.