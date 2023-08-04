Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:06, 4 августа 2023Интернет и СМИ

Названы пять способов распознать телефонного мошенника

Positive Technologies: телефонные мошенники часто представляются полицейскими

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники в разговоре с россиянами часто представляются сотрудниками полиции или Центробанка, а также утверждают, что на их собеседника или кого-то из его близких завели уголовное дело. Пять способов распознать в звонящем афериста назвал в беседе с «Лентой.ру» директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

Специалист объяснил, что сегодня появились специальные сервисы защиты от телефонного мошенничества, основанные на машинном обучении. «Современные технологии позволяют превращать человеческий голос в текст и работать с этим текстом, вычленяя в нем характерные признаки, свойственные именно мошенническим звонкам. Остается лишь сформулировать эти признаки — они элементарны», — сообщил Кузнецов.

В их число специалист включил следующие признаки:

  • мошенник представляется должностным лицом: офицером полиции, сотрудником Центробанка или колл-центра
  • преступник сообщает о проблеме, которой на самом деле не существует. Например, он может утверждать, что на их собеседника или кого-то из его близких завели уголовное дело, или говорить, что с его счета списались деньги
  • мошенники довольно часто не знают специфики российского банковского сектора и используют в разговоре такие понятия, как мифический «индивидуальный счет в Центробанке» или «финансовый номер»
  • в разговоре с мошенником жертва не может добиться ответов на вопросы, связанные с персональными данными (последние четыре цифры номера карты, сумма последней операции, текущий остаток на счете)
  • мошенник вынуждает жертву выполнить определенные действия: назвать или ввести в приложении код подтверждения, перевести деньги или снять их в банкомате)

По словам Кузнецова, ни один из этих признаков в отдельности не дает стопроцентной гарантии, что звонит мошенник. Но сочетание нескольких из них в одном разговоре позволяет даже неподготовленному человеку быстро понять, что он общается с преступником.

Материалы по теме:
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США. Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США.Почему в Америке уверены, что за ними стоит ФСБ?
28 мая 2023
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023

«Единственное, что позволяет мошенникам действовать успешно — это состояние паники, в которое они сразу же вгоняют жертву. Но анализатор лишен эмоций, он способен спокойно извлекать эти признаки из беседы и понимать, что в данный момент клиент находится в опасности и может наделать глупостей», — заключил Кузнецов.

Тем временем россиянам дали советы для снижения риска утечек личной информации. Эксперт рекомендовал для защиты данных не авторизовываться в различных сервисах через соцсети, а также размещать на онлайн-площадках как можно меньше детальных сведений о себе.

Что думаешь? Оцени!
    Вениамин Лыков
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске и объекты в Крыму. Какие подробности раскрыли власти?

    В Швейцарии назвали сумму заблокированных российских активов

    Названы пять способов распознать телефонного мошенника

    В российском регионе осудят родителей двух потерявшихся в лесу девочек

    Тела двух человек нашли в реке Иркутской области

    Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

    Появились кадры работы системы ПВО в Крыму

    Врач предупредила об опасности ягод и фруктов для одной категории людей

    Россиянка побывала в Сочи и описала поездку фразой «такое жилье сняли впервые»

    50-летняя Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости