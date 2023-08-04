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13:24, 4 августа 2023Путешествия

У российского пассажирского самолета возникли проблемы с шасси во время посадки

У летевшего в Екатеринбург самолета возникли проблемы с шасси во время посадки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

У самолета российской авиакомпании «Руслайн» возникли проблемы с шасси во время посадки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Нижневартовска в Екатеринбург, в среду, 2 августа. Отмечается, что при заходе на посадку и выпуске шасси на дисплее пилотов высветилось сообщение об ошибке.

Экипаж произвел выпуск шасси резервным способом. Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в августе неисправность двигателя сорвала рейс пассажирского самолета из России в Турцию. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном российской авиакомпании Red Wings, летевшим из Перми в Стамбул.

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    Фариза Бацазова
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