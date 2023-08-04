В России оценили опасность напряженности на границе Польши и Белоруссии

Депутат Новиков: напряжение между Польшей и Белоруссией нагнетается искусственно

Напряжение на польско-белорусской границе нагнетается искусственно и носит политический характер. Польша не готова к вторжению на территорию соседа, потому открытая военная конфронтация в ближайшей перспективе маловероятна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Мы имеем ситуацию, когда напряжение на границе нагнетается искусственным образом. Я не думаю, что польская сторона сегодня готова пуститься в авантюру с военным вмешательством во внутренние дела Белоруссии, но игра идет на обострение и носит политический характер», — считает депутат.

Он допустил, что правящие круги Польши таким образом пытаются создать видимость защиты польских национальных интересов. Кроме того, он напомнил, что у страны есть определенные планы в отношении западных регионов Украины.

«Возможно, наращивание политической конфронтации с Белоруссией призвано отвлечь внимание от событий, к которым готовятся польские власти на границе с Украиной. В любом случае, в Варшаве считают, что демонстрация антибелорусских настроений не менее важна, чем демонстрация антироссийского курса», — сказал Новиков.

Депутат также не исключил, что текущие события можно рассматривать как психологическую, идеологическую подготовку к возможной конфронтации с Белоруссией в будущем, но попытка осуществления вторжения сейчас крайне маловероятна ввиду неготовности страны к конфликту.

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что польские вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией. Он также добавил, что на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты.