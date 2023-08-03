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15:42, 3 августа 2023Мир

В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией

Генерал Соколовский: польские пилоты применят оружие на границе с Белоруссией

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польские вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией. Об этом заявил генерал польской армии Марек Соколовский, пишет ТАСС.

Он заявил, что по решению министра обороны Польши Мариуша Блащака на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты. На случай «тревожных событий» они вооружены и готовы к бою.

По словам Соколовского, пилоты «опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение». Кроме этого, они имеют боевой опыт, полученный в Афганистане.

Ранее МИД Польши сообщил, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В польском Министерстве обороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО».

В ответ Минобороны Белоруссии отвергло обвинения. Белорусский МИД страны призвал польские власти не нагнетать ситуацию.

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    Александр Слабиев
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