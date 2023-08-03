В Польше пообещали без колебаний применить оружие на границе с Белоруссией
Польские вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией. Об этом заявил генерал польской армии Марек Соколовский, пишет ТАСС.
Он заявил, что по решению министра обороны Польши Мариуша Блащака на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты. На случай «тревожных событий» они вооружены и готовы к бою.
По словам Соколовского, пилоты «опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение». Кроме этого, они имеют боевой опыт, полученный в Афганистане.
Ранее МИД Польши сообщил, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. В польском Министерстве обороны также отметили, что Минск намеренно пошел на провокацию против «восточного фланга НАТО».
В ответ Минобороны Белоруссии отвергло обвинения. Белорусский МИД страны призвал польские власти не нагнетать ситуацию.