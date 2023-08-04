Командир «Ахмата» заявил о страшных потерях ВСУ при попытках атаковать

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут страшные потери, пытаясь атаковать ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут страшные потери, пытаясь атаковать позиции спецназа «Ахмат». Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир отряда специального назначения Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

«Противник всеми своими силами пытается продавить участки, где находятся наши подразделения. Но пока похвастаться, что добился каких-то результатов, противник не может, потому что несет страшные потери», — сказал он.

Алаудинов назвал обстановку на линии соприкосновения абсолютно подконтрольной. По его словам, каждый день уничтожаются подразделения и техника ВСУ. Он отметил, что ситуация не является такой, какой ее описывает Украина в интернет-ресурсах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» на запорожском направлении. По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки украинской армии и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в спецоперации.