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17:58, 4 августа 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о страшных потерях ВСУ при попытках атаковать

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут страшные потери, пытаясь атаковать ВС РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут страшные потери, пытаясь атаковать позиции спецназа «Ахмат». Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир отряда специального назначения Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

«Противник всеми своими силами пытается продавить участки, где находятся наши подразделения. Но пока похвастаться, что добился каких-то результатов, противник не может, потому что несет страшные потери», — сказал он.

Алаудинов назвал обстановку на линии соприкосновения абсолютно подконтрольной. По его словам, каждый день уничтожаются подразделения и техника ВСУ. Он отметил, что ситуация не является такой, какой ее описывает Украина в интернет-ресурсах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» на запорожском направлении. По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки украинской армии и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в спецоперации.

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    Кристина Есикова
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