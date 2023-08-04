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23:47, 4 августа 2023Мир

Пушков заявил о реальной угрозе вынесения приговора Трампу

Российский сенатор Пушков: существует реальная угроза вынесения приговора Трампу
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Существует реальная угроза вынесения приговора экс-президенту США Дональду Трампу, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, судьей по делу стала афроамериканка. «Назначение бывшего главы США Барака Обамы, присоединение к стану ультралевых либералов», — отметил российский сенатор. Он указал на заявление сенатора Теда Круза, уточнившего, что «для них законы не имеют значения». «По его мнению, риск того, что Трамп в конечном счете будет неприязнью, очень большой», — добавил Пушков.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». В августе суд предъявил экс-президенту новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры.

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    Марина Совина
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