Российский сенатор Пушков: существует реальная угроза вынесения приговора Трампу

Существует реальная угроза вынесения приговора экс-президенту США Дональду Трампу, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, судьей по делу стала афроамериканка. «Назначение бывшего главы США Барака Обамы, присоединение к стану ультралевых либералов», — отметил российский сенатор. Он указал на заявление сенатора Теда Круза, уточнившего, что «для них законы не имеют значения». «По его мнению, риск того, что Трамп в конечном счете будет неприязнью, очень большой», — добавил Пушков.

В июне Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». В августе суд предъявил экс-президенту новые обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана и вмешательства в официальные процедуры.