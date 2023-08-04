Путин запретил выезд за границу с момента вручения повестки

Путин подписал закон, запрещающий выезд за границу с момента вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам выезд за границу с момента вручения им повестки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон о создании единого реестра воинского учета. Отмечается, что запрет на выезд с российской территории является временной мерой, которая должна обеспечить явку призывника в военкомат.

Кроме того, эта мера распространяется в том числе на повестки, направленные по месту работы или учебы, а также на врученные под расписку. Решение о наложении запрета будет формировать военный комиссариат, после чего ставить в известность об этом гражданина и органы власти.

Путин также подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Изменения вступят в силу 1 января 2024 года, поэтому на осенний призыв новые правила не распространятся. При этом нижняя планка призывного возраста сохранится.