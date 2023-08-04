Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ, который вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу 1 января 2024 года, поэтому на осенний призыв такие правила распространяться не будут. Повышение верхней границы призывного возраста будет одномоментным, а нижняя планка призывного возраста сохранится.

Как ранее разъяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, россияне, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию в 2024 году. Такие россияне становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в следующем году, уточнил парламентарий.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении призывного возраста 25 июля, спустя три дня его одобрил Совет Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко тогда подчеркивала, что после одобрения документа ничего в правилах отсрочек от службы в армии не изменится.