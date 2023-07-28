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11:57, 28 июля 2023Россия

Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Совфед одобрил закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее изменения в законодательство о воинской обязанности в военной службе приняла Госдума.

Документ предусматривает повышение верхней границы призывного возраста с 27 лет — такая норма установлена действующей редакцией закона. При этом начальный возраст призыва сохранится без изменений.

В конце 2022 года повысить призывной возраст предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он выступал за то, чтобы установить новые границы возраста призыва с 21 до 30 лет, а сами изменения провести поэтапно. При рассмотрении законопроекта Госдумой было принято решение сохранить нижнюю границу призыва в 18 лет. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил это желанием самих призывников.

Закон начнет действовать с весеннего призыва 2024-го года. При этом призывники, которым до конца текущего года исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву в 2024-м году.

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    Алан Босиков
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