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11:59, 28 июля 2023Россия

Матвиенко высказалась об отсрочках от армии после изменения призывного возраста

Матвиенко: изменение призывного возраста не затронет отсрочек от армии

Фото: Совфед РФ / Globallookpress.com

Ничего не меняется в правилах предоставления отсрочек от службы в армии после изменения призывного возраста в России. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

Парламентарий также удивилась возникшей дискуссией вокруг одобренного документа. Матвиенко призвала сенаторов вести разъяснительную работу по реализации закона.

28 июля Совфед одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу с 27 до 30 лет. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27, как это было ранее.

В третьем, окончательном чтении закон о повышении призывного возраста Госдума приняла 25 июля. По новым правилам призыву будут поддержать военнообязанные в возрасте от 18 до 30 лет, а те, кому исполнилось 27 лет в 2023 году, будут автоматически зачисляться в запас.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года, повышение верхней границы призывного возраста будет одномоментным. Таким образом, на осенний призыв документ распространен не будет. Осенний призыв в армию в 2023 году должен пройти с 1 октября по 31 декабря, возраст призыва граждан составит от 18 до 27 лет, срок службы — один год. В 2022 году из-за частичной мобилизации начало осеннего призыва перенесли на месяц позже.

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    Анастасия Шейкина
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