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13:19, 4 августа 2023Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что 4 августа Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В пятницу, 4 августа, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Темы совещания и его точное время представитель Кремля не уточнил.

Ранее стало известно, что 2 августа Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону украинский конфликт и договорились о визите российского лидера в Анкару. В Кремле заявили, что точная дата встречи глав государств пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.

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    Константин Лысяков
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