В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Эрдогана

Песков: место и дату встречи Путина и Эрдогана согласуют по дипканалам

Место и точная дата встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласуют по дипломатическим каналам. У Кремля пока нет более подробных комментариев. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться. Но место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам», — подчеркнул он.

2 августа Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинский конфликт, договорились о визите Путина в Анкару и затронули тему зерновой сделки. После этого Песков допустил возвращение России к зерновой сделке, добавив: для этого «необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее».