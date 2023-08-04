На Украине заявили об аресте российских активов на 5,1 миллиарда долларов

СБУ: на Украине арестовали российские активы на 5,1 миллиарда долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов российских бизнесменов на 190 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) в период с начала 2022 года. Об этом говорится в Telegram-канале спецслужбы.

Кроме того, что спецслужба арестовала имущество и прочие активы, также введены санкции против 4 тысяч российских компаний. Заявляется, что речь идет о корпоративных правах и недвижимости компаний, которые принадлежат российским корпорациям «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», банкам и другим.

Также возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на территориальную целостность Украины, а также о планировании и подготовке войны.

Ранее стало известно, что СБУ проводит обыски у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и несанкционированных действиях с информацией.