ЦПВС: беспилотники коалиции США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

Как уточнил Кулить, речь идет о несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — указал он.

По его словам, в районе зоны Эт-Танф проходят международные воздушные трассы. В этой местности растет число нарушений. За сутки было выявлено 17 нарушений: истребителями Rafale, F-35, F-16 и многоцелевым беспилотником MQ-1C.

Ранее беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Инцидент произошел 30 июля в 06:53 на высоте пяти тысяч метров в районе населенного пункта Ракка.