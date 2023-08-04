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22:44, 4 августа 2023Мир

Беспилотники «коалиции» США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС: беспилотники коалиции США 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Фото: Globallookpress.com

Международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

Как уточнил Кулить, речь идет о несогласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года», — указал он.

По его словам, в районе зоны Эт-Танф проходят международные воздушные трассы. В этой местности растет число нарушений. За сутки было выявлено 17 нарушений: истребителями Rafale, F-35, F-16 и многоцелевым беспилотником MQ-1C.

Ранее беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Инцидент произошел 30 июля в 06:53 на высоте пяти тысяч метров в районе населенного пункта Ракка.

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    Марина Совина
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