Посол России сравнил судьбу русских в Донбассе с сербами в Хорватии в 1995 году

Посол Боцан-Харченко: русским в Донбассе Запад готовил судьбу сербов в Хорватии

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад готовил русским в Донбассе судьбу сербов в Хорватии в 1995 году, однако эти планы были сорваны с началом специальной военной операции на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

В ходе хорватской военно-полицейской операции «Буря», которая проводилась 4-7 августа 1995 года, более 200 тысяч краинских сербов были изгнаны из Хорватии.

По словам Боцан-Харченко, антисебрская операция была спланировала и проведена западными спецслужбами с использованием хорватов в качестве живой силы, по тому же сценарию, что используется в настоящее время на Украине.

«И та же трагическая судьба, что и краинским сербам, была уготована русским на Донбассе, если бы замыслы Запада и киевского режима не сорвала российская специальная военная операция», — подчеркнул посол.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN опроверг данные Минобороны Великобритании о продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, успехи украинских солдат преувеличены.

