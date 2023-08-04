Российский посол опроверг данные Британии о продвижении контрнаступления ВСУ

Посол России Келин опроверг данные Британии о продвижении контрнаступления ВСУ

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN опроверг данные Минобороны Великобритании о продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, успехи украинских солдат преувеличены.

«Я читал отчеты британского министерства обороны, которое продолжает говорить, что они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») продвигаются, что неверно», — заявил дипломат.

Он добавил, что ряд населенных пунктов, которые ранее были захвачены Киевом, в настоящее время вновь находятся под контролем России.

Ранее обозреватель National Interest Доминик Сансоне рассказал, что стремление бойцов ВСУ выполнить поставленные перед ними задачи в ходе контрнаступления пока не увенчалось успехом. Причиной этого является хорошая подготовка Российской армии, отметил он.