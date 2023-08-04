На Западе рассказали о важных победах России на фронте

NI: Россия одерживает важные победы на передовой вопреки контрнаступлению ВСУ

Стремление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнить поставленные перед ними задачи в ходе контрнаступления пока не увенчалось успехом. Причиной этого является хорошая подготовка российской армии, рассказал обозреватель National Interest Доминик Сансоне.

«Российские вооруженные силы продолжают одерживать важные победы, продвигаясь на запад, в результате чего Украина несет большие потери», — рассказал он.

Журналист выразил уверенность в том, что переданные Киеву западными странами вооружения не помогут ему одержать победу на фронте. По его словам, российские солдаты показали, что не испытывают сложностей с уничтожением и захватом поставленной ВСУ техники.

Сансоне добавил, что прозападные СМИ не афишируют успехи России на передовой и продолжают рассказывать о якобы непобедимой украинской армии.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости смогут взять Харьков без особых усилий.