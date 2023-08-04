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20:57, 4 августа 2023Мир

В США заявили о способности ВС России взять Харьков

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия без особых усилий возьмет Харьков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска «при необходимости» смогут взять Харьков «без особых усилий», считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он сказал об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», — убежден Риттер. При этом экс-разведчик убежден, что президент России Владимир Путин «не стремится к взятию украинских городов».

Ранее Риттер усомнился в словах директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехе американской разведки в России. Экс-разведчик считает, что агентурные сети требуют десятилетия для создания, а Россия на данный момент наиболее закрыта для США, чем когда-либо ранее.

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    Виктория Кондратьева
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