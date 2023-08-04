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05:20, 4 августа 2023Мир

В США усомнились в успехе американской разведки в России

Экс-разведчик США Риттер усомнился в успехе американской разведки в России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер усомнился в словах директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехе американской разведки в России. Об этом он сказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру, которое опубликовано на YouTube.

По словам Риттера, Бернсу известно, что российская сторона знает об американских шпионах. «Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали», — пояснил он. Экс-разведчик отметил, что агентурные сети требуют десятилетия для создания, а Россия на данный момент наиболее закрыта для США чем когда-либо ранее. При этом Бернс «хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей». «Он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галюциногенные наркотики», — возмутился Риттер.

Экс-разведчик подтвердил, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран. Так, в окружение президента России Владимира Путина американские шпионы пытаются проникнуть еще с 1999 года. При этом Риттер выразил мнение, что «худший способ это сделать — рекламировать успехи своей деятельности», так как о подобном «не говорят и даже не шепчутся».

Ранее Скотт Риттер заявил, что американский военный контингент в Европе не способен противостоять российским силам на Украине.

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    Марина Совина
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