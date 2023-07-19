Американский военный усомнился в способности США противостоять России на Украине

Экс-разведчик Риттер усомнился в способности армии США противостоять России на Украине

Американский военный контингент в Европе неспособен противостоять Российской армии на Украине. Об этом в интервью Youtube-аналу U.S. Tour of Duty сообщил отставной офицер разведки армии США Скотт Риттер.

«Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня», — усомнился он в грамотности принятого президентом США Джо Байденом решения о подготовке трех тысяч резервистов американской армии для развертывания в Европе.

По словам Риттера, подобная передислокация не приведет к прямому вмешательству Вашингтона в украинский конфликт, поскольку была лишь сигналом Белого дома, что «европейские лидеры могут спать спокойно».

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потерпят поражение в противостоянии с Россией к концу лета 2023 года. По его прогнозам, украинские войска потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени.