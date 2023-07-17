Экс-разведчик США Риттер: ВСУ потерпят поражение к концу лета

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение в противостоянии с Россией к концу лета.

По прогнозам военного, украинские войска потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета — началу осени. Сигналом к подобным выводам служит признание президентом США Джо Байденом факта истощения боеприпасов у ВСУ. Попыткой спасти ситуацию являются поставки Киеву кассетных бомб, однако это не изменит происходящие на поле боя события, уверен Риттер.

Украинские войска несут колоссальные потери, а без необходимого количества оружия они потерпят полное поражение, заключил он.

Ранее Риттер заявил, что вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, однако Запад продолжает подливать масла в огонь.