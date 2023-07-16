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21:26, 16 июля 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о планах России насчет конфликта на Украине

Экс-разведчик США Риттер: Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Экс-разведчик США Риттер Скотт заявил, что вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег», — отметил эксперт.

Комментируя многочисленные заявления западных политиков, утверждающих, что российские бойцы якобы могут дойти до Польши или напасть на нее, Риттер отметил, что у Москвы таких намерений нет. Однако экс-разведчик добавил, что поведение иностранных политиков дало бы России законные основания для подобной ответной реакции.

Военный подчеркнул, что Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. При этом Запад продолжает подливать масла в огонь.

Ранее Риттер заявил, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского и его гибелью. По мнению эксперта, политик упустил возможности для мирного разрешения конфликта. Экс-разведчик подчеркнул, что судьба Зеленского предрешена.

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    Марина Совина
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