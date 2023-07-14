Байден призвал подготовить 3 тысячи резервистов для развертывания в Европе

Байден уполномочил военных призвать 3000 резервистов для поддержки операций в Европе

Президент США Джо Байден уполномочил военных призвать 3 тысячи резервистов для поддержки операций в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного генерала.

Отмечается, что до конца неизвестно планирует ли глава американского Министерства обороны Ллойд Остин на самом деле развернуть этих резервистов в ближайшее время. Однако, этот шаг свидетельствует о том, что учебная миссия американских вооруженных сил в Европе, а также развертывание нескольких новых бригад после вторжения, привели к сокращению численности личного состава.

По словам представителя европейского командования США капитана Билла Спикса, такое решение дает европейскому командованию вооруженных сил «большую гибкость» для защиты континента, но не изменит фактическую численность сил в Европе.

Приказ президента также впервые определяет операцию "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), проводимую США в Европе, как операцию чрезвычайного характера, что позволяет Пентагону привлекать резервные силы и использовать ускоренные полномочия по закупкам для снабжения этих войск техникой.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае участия в конфликте на Украине армию США ждет разгром. По его мнению, военные будут ликвидированы, потому что не обучены для проведения операций в Восточной Европе. «Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней», — не сомневается он.