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23:02, 4 августа 2023Бывший СССР

Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

Четверо украинских уклонистов пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

Кадр: Telegram-канал Госпогранслужбы Украины

Четверо граждан Украины, которые хотели уклониться от призыва, предприняли попытку выехать в Молдавию, спрятавшись в тайнике фургона микроавтобуса, сообщается в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

«Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем "экипажем", о котором пограничники знали заранее», — сказано в сообщении.

Водитель заверил пограничников в отсутствии груза, однако автомобиль все равно был направлен на проверку, в ходе которой были обнаружены перевозимые в тайнике мужчины. Отмечается, что каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов за то, чтобы таким образом их перевезли в Молдавию.

Ранее стало известно, что сотрудник военкомата, который является депутатом города Южный Одесской области, Егор Смирнов отправился на фронт. Его ранее обвиняли в интернете в коррупции — предположительно, он помогал уклонистам. При этом тем, кто его обвинял в коррупции, он вручал повестки в украинскую армию.

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    Марина Совина
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