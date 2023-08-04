На Украине военкома-депутата отправили на фронт
Сотрудник военкомата, который является депутатом города Южный Одесской области, Егор Смирнов отправился на фронт. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По информации издания, его ранее обвиняли в интернете в коррупции — предположительно, он помогал уклонистам. При этом тем, кто его обвинял в коррупции, он вручал повестки в украинскую армию.
«Страна.ua» со ссылкой на экс-народного депутата Игоря Мосийчука пишет, что Смирнов сумел за полтора года обзавестись имуществом на миллион долларов. Он стал владельцем квартиры, машины и собственной парковки.
Смирнов является депутатом от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и в горсовете состоит в земельной комиссии. После обвинений в интернете Смирнова и двух его приближенных отправили служить в украинскую армию.
Ранее в Киеве Госбюро расследований задержало начальника отдела военной администрации за помощь уклонистам. Сообщается, что чиновник попал в поле зрения правоохранителей из-за оформления поддельных документов о негодности к службе и помогал выехать за рубеж.