На Украине военкома-депутата отправили на фронт

«Страна»: обвинявшегося во взяточничестве одесского военкома отправили на фронт

Сотрудник военкомата, который является депутатом города Южный Одесской области, Егор Смирнов отправился на фронт. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, его ранее обвиняли в интернете в коррупции — предположительно, он помогал уклонистам. При этом тем, кто его обвинял в коррупции, он вручал повестки в украинскую армию.

«Страна.ua» со ссылкой на экс-народного депутата Игоря Мосийчука пишет, что Смирнов сумел за полтора года обзавестись имуществом на миллион долларов. Он стал владельцем квартиры, машины и собственной парковки.

Смирнов является депутатом от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и в горсовете состоит в земельной комиссии. После обвинений в интернете Смирнова и двух его приближенных отправили служить в украинскую армию.

Ранее в Киеве Госбюро расследований задержало начальника отдела военной администрации за помощь уклонистам. Сообщается, что чиновник попал в поле зрения правоохранителей из-за оформления поддельных документов о негодности к службе и помогал выехать за рубеж.