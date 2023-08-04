Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушная тревога одновременно объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно опубликованной информации, воздушная тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей. Сигнал прозвучал практически одновременно — в 22:36 (совпадает с московским временем).

Ранее военные российской группировки «Центр» сорвали пять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удары артиллерии и авиации по штурмовым группам механизированных бригад противника были нанесены в районе Торского и Серебрянского лесничества. На занятых рубежах в районе Кармазиновки и Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР) были заняты семь опорных пунктов ВСУ.