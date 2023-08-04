Самая красивая стюардесса России раскрыла строгие правила внешнего вида

Стюардесса «России» Писарева: бортпроводниц могут штрафовать за внешний вид

Сотрудница авиакомпании «Россия» Алена Писарева раскрыла строгие правила внешнего вида для членов экипажа. Об этом обладательница титула «Самая красивая бортпроводница России» рассказала изданию «Страсти».

К примеру, сказала Писарева, стюардессы не могут красить волосы в яркие цвета. Также им нельзя набирать вес, однако это важно не из-за внешнего вида, а по причине необходимости заказывать новый костюм. Цены на них, по словам бортпроводницы, «бешеные».

«За внешний вид могут оштрафовать, если он не соответствует нормам, которые прописаны в авиакомпании: не тот цвет губ, не тот цвет ногтей, не та высота каблука, не так куртка на тебе», — рассказала девушка. Писарева посчитала такие строгие правила абсурдными.

Ранее стюардесса, проработавшая в авиакомпании Emirates Airline около трех лет, лишилась должности после того, как поправилась на два килограмма. По словам бортпроводницы, она была вынуждена уволиться из-за того, что коллега назвал ее слишком большой и пожаловался руководству.