Самая красивая стюардесса России раскрыла строгие правила внешнего вида
Сотрудница авиакомпании «Россия» Алена Писарева раскрыла строгие правила внешнего вида для членов экипажа. Об этом обладательница титула «Самая красивая бортпроводница России» рассказала изданию «Страсти».
К примеру, сказала Писарева, стюардессы не могут красить волосы в яркие цвета. Также им нельзя набирать вес, однако это важно не из-за внешнего вида, а по причине необходимости заказывать новый костюм. Цены на них, по словам бортпроводницы, «бешеные».
«За внешний вид могут оштрафовать, если он не соответствует нормам, которые прописаны в авиакомпании: не тот цвет губ, не тот цвет ногтей, не та высота каблука, не так куртка на тебе», — рассказала девушка. Писарева посчитала такие строгие правила абсурдными.
Ранее стюардесса, проработавшая в авиакомпании Emirates Airline около трех лет, лишилась должности после того, как поправилась на два килограмма. По словам бортпроводницы, она была вынуждена уволиться из-за того, что коллега назвал ее слишком большой и пожаловался руководству.