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23:08, 4 августа 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Харьковской области и Херсоне

Фото: Pixabay

В Харьковской области произошли взрывы, об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Также взрывы слышны в Херсоне. «В Херсоне взрывы в третий раз за вечер», — говорится в материале.

Издание «Зеркало недели» также сообщило о взрывах на территории Сумской области. Также отмечается, что в Харьковской области было слышно два взрыва.

Вечером 4 августа воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных киевским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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