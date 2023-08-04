Врач оценил вред арбузных косточек

Врач Тяжельников: арбузные косточки не вредны, но есть их слишком много не стоит

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что арбузные косточки не вредны для организма. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что есть их много вместе с мякотью не стоит, поскольку при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы.

Также врач добавил, что не стоит съедать арбуз до кожуры. По его словам, если в плоде есть вредные для здоровья нитраты, то они содержатся ближе к корочке.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что дыня очень полезна, однако некоторым категориям людей следует с осторожностью употреблять ее в пищу. В первую очередь, по мнению диетолога, дыня может навредить людям с ожирением и сахарным диабетом, так как в ней содержится много фруктозы — натурального сахара.