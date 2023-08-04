Президент России Путин подписал закон о северном завозе

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на создание правовых и организационных основ северного завоза. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Северный завоз — это комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению районов Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов.

Закон создает основы для госрегулирования цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок к этим ценам и тарифов на отдельные услуги. Документ вводит основные понятия северного завоза, категории грузов, полномочия органов власти и критерии территории северного завоза.

Закон предусматривает распределение полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Единым федеральным координатором северного завоза станет Минвостокразвития России. Также вводится понятие единого морского оператора северного завоза — им станет юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов между морскими портами. Дату начала работы единого морского оператора северного завоза определит кабмин России не позднее 1 января 2026 года.

Также будет создана федеральная государственная информационная система мониторинга «Северный завоз», которая обеспечит мониторинг движения грузов, своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках и реализацию других функций. Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о создании государственного мониторинга состояния вечной мерзлоты. Авторы инициативы считают, что мониторинг необходим для оценки и прогнозирования ее состояния.