Эрдоган рассказал о позиции Турции и России по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Турция и Россия на одной стороне по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции Анкары и Москвы по зерновой сделке, его слова приводит РИА Новости.

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — заявил он.

Ранее стало известно, что 2 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером. Уточняется, что политики обсудили украинский конфликт, а также договорились о визите российского лидера в Анкару.

При этом в Кремле заявили, что точная дата встречи глав государств пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.