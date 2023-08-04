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14:25, 4 августа 2023Мир

Эрдоган рассказал о позиции Турции и России по зерновой сделке

Эрдоган заявил, что Турция и Россия на одной стороне по зерновой сделке

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции Анкары и Москвы по зерновой сделке, его слова приводит РИА Новости.

«Мы с Россией находимся на одной стороне. Мы будем перерабатывать в муку то зерно, которое Россия будет поставлять через коридор в Черном море, после чего эта мука будет отправляться в беднейшие страны Африки и развивающиеся страны», — заявил он.

Ранее стало известно, что 2 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером. Уточняется, что политики обсудили украинский конфликт, а также договорились о визите российского лидера в Анкару.

При этом в Кремле заявили, что точная дата встречи глав государств пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.

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    Анастасия Заикина
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