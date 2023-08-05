В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе

ТАСС: Россия готова разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе

Россия готова разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее посольство КНР попросило Россию расследовать «нарушение прав граждан Китая на границе».

Западные СМИ намеренно нагнетают ситуацию вокруг инцидента, заявил собеседник агентства. Их сообщения направлены на подрыв российско-китайского сотрудничества, добавил он.

В китайском посольстве сообщили, что российская сторона отказала гражданам КНР во въезде из-за несоответствия заявленной цели визита в Россию реальной. Такие действия вредят двусторонним отношениям, подчеркнули в дипмиссии.

