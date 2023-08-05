Посольство КНР потребовало от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

КНР потребовала от России объяснения «жесткого» обращения с китайцами на границе

Китайское посольство в России заявило о «жестких и чрезмерных действиях» правоохранительных органов РФ на российско-казахстанской границе в отношении китайцев. Об этом пишет «Коммерсант».

По информации издания, инцидент произошел 29 июля на российско-казахстанской границе. Пять граждан КНР были «неоднократно допрошены в течение четырех часов». Поселе чего, по данным дипломатов, им отказали во въезде и аннулировали туристические визы.

Посольство КНР изучило детали происшествия и сделало представление МИД РФ, ФСБ и пограничной службе. В дипломатической миссии считают, что подобные действия противоречат картине китайско-российской дружбы. Они негативно сказываются на тенденции гуманитарных обменов между государствами, добавили эксперты. В связи с чем посольство Китая призвало РФ объяснить причину инцидента и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Ранее политолог Константин Бобров заявил, что развитие российско-китайских отношений вышло на новый уровень в условиях противостояния России с Западом.