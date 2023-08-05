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12:09, 5 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности восстановить ядерный арсенал

Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, ранее расположенный на территории страны. Об невозможности это сделать заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация», — сказал он.

Данилов добавил, что есть страны, которые не обладают ядерным оружием, но получают его от НАТО, однако он не может сказать, будет ли это работать в случае Украины, поскольку это сложная и ответственная работа.

Ранее секретарь СНБО заявил, что временных рамок для контрнаступления Вооруженных сил Украины не существует. Как он утверждал, каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено. Данилов также обратил внимание на большое количество мин, в связи с чем украинским военнослужащим приходится часто преодолевать расстояние пешком.

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    Семен Александров
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