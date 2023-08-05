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08:36, 5 августа 2023Бывший СССР

Российская авиация уничтожила пункт управления дронами ВСУ

МО: российская авиация уничтожила пункт управления дронами ВСУ у Новодонецкого

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российская авиация уничтожила пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новодонецкого, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

«Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоивановки», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, российские гаубицы поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) западнее Золотой Нивы, а также минометный и гранатометный расчеты возле Новодонецкого и Урожайного.

Чехов уточнил, что подразделения группировки «Восток» сорвали попытку ротации ВСУ в районе Никольского в Донецкой народной республике (ДНР), также воздушная разведка вскрыла разведгруппу украинских военных северо-западнее Приютного, российские военные открыли минометный огонь, противник понес потери личного состава.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

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    Марина Совина
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