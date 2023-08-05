Российские военные сорвали атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

МО: военные РФ сорвали атаки штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что попытки украинских штурмовиков атаковать были предотвращены огнем артиллерии и ударами авиации в направлении Торского и Серебрянского лесничества.

Кроме того, по словам Савчука, уничтожена боевая машина пехоты, две бронемашины, два миномета, также силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре беспилотника. ВСУ потеряли около 90 человек личного состава, добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения южной группировки войск успешно отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

