Российские войска заняли более выгодные позиции в ДНР

Минобороны заявило, что войска заняли более выгодные позиции в ДНР

На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах шести населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 4 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Днем ранее, 3 августа, Минобороны сообщало, что ВС России улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка в ДНР.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.