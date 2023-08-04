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14:36, 4 августа 2023Россия

Российские войска заняли более выгодные позиции в ДНР

Минобороны заявило, что войска заняли более выгодные позиции в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах шести населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 4 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Днем ранее, 3 августа, Минобороны сообщало, что ВС России улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка в ДНР.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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