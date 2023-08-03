Российские войска улучшили положение по переднему краю ДНР

Минобороны заявило, что войска РФ улучшили положение по переднему краю ДНР

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 3 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

После отражения атак противника российские войска контратаковали отступающих бойцов ВСУ и улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

Также Вооруженные силы (ВС) России в результате наступления заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в Луганской народной республике (ЛНР), добавили в оборонном ведомстве.