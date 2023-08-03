Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области и ЛНР

МО: при наступлении заняты более выгодные позиции в Харьковской области и ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в Луганской народной республике (ЛНР) в результате наступления. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Там уточнили, что на купянском направлении наступательные действия удалось осуществить в результате работы Западной группировки войск — выгодные позиции заняты в районе Ольшан и Першотравневого в Харьковской области, а также в Куземовке в ЛНР.

Помимо этого, российские военные отразили атаку 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Новоселовского в ЛНР. На купянском направлении за сутки противник потерял три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-30.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в разы увеличила интенсивность ударов по украинским военным объектам. В том числе удары наносятся по объектам, которые обеспечивают теракты по территории России, уточнил он.